Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, Eskişehir'de kadro verilen orman işçileriyle buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Eskişehir'de katıldığı "Orman İşçileri Kadro Buluşması" programına katıldı.

Aslan, Öz Orman-İş Eskişehir Bölge Temsilciğince Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen programda, kadro verilen orman işçileriyle bir araya geldi.

İşçilere hitap eden Aslan, Meclis'ten geçen düzenlemeyle 11 bin 166 geçici orman işçisine kadro verildiğini anımsatarak, "Ülkedeki istikrar, ekmeğimiz kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ise Orman Genel Müdürlüğünde 45 bin personelle görev yaptıklarını belirterek, "Uzun yıllardır bu aile ortamında, geçici işçi olan kardeşlerimizin daimi işçi kadrosuna geçme isteklerini bilerek çalıştık. Bu, sonuna kadar hak edilmiş bir kadroydu. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Öz Orman-İş Eskişehir Bölge Başkanı Abdürrahim Cerit de bir konuşma yaptı.



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