Eskişehir ve Antalya'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 kişiye tutuklama

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Antalya'da hırsızlık yaptıkları ya da çalıntı malı satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.



Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesine bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde yaklaşık 150 bin lira değerindeki çeşitli malzemenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, hırsızların çaldıkları malzemeyi başkasına sattıkları, bu kişilerin de çalıntı malzemeyi Antalya'nın Elmalı ilçesindeki bir oto galerisine sattıkları saptandı.



Bu tespitler sonrası JASAT'ın yanı sıra Eskişehir ve Antalya emniyet müdürlüğü ekiplerince Eskişehir ve Antalya'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2'si Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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