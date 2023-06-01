Eskişehirli ustalar atölyede tiyatro sahnesine rengarenk kuklalar üretiyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'deki "Kukla Yapım Atölyesi"nde üretilen eserler, 2 yıldır tiyatro gösterilerinde çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği ve Golden Key Vakfı işbirliğiyle kurulan atölyede, tiyatro oyunlarında kullanılmak üzere işin ustaları tarafından çeşitli kuklalar üretiliyor.

Ahşap, kumaş, yün, yapay saç ve iplik gibi malzemelerden hazırlanan ipli kuklalar, Muppet Show, Puppet Show karakterleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen oyunlarda çocukları neşelendiriyor.

Avrupa Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ortak kültürel mirası koruma ve diyaloğu geliştirme” amacıyla yürüttüğü "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında 2021'de hayata geçirilen "Eski Şehrin Kuklaları Projesi"yle ortaya çıkan atölyede, haftanın belli günleri kukla yapım eğitimleri de veriliyor.

Şehir Tiyatrolarında dramaturgluk (tiyatronun sanat danışmanı) yapan Şafak Özen, AA muhabirine, kukla yapımı için gereken tüm malzemelerin ellerinde bulunduğunu söyledi.

Atölyede çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler de verildiğini belirten Özen, "Oyunlarımızda kullandığımız kuklalarımız da bu atölyede yapılıyor. Bu anlamda büyük bir avantaja sahibiz. Kendi ürünlerimizi burada ortaya çıkarabiliyoruz. Her türlü kuklayı üretebiliyoruz. Muppet, Puppet kuklalardan tahta kuklalara kadar ürünler yapabiliyoruz." dedi.

- Kukla yapımını öğrenmek isteyenlere eğitim de veriliyor

Atölye sorumlusu ve eğitmeni Filiz Çankaya Uzun ise kukla yapımına tasarımla başladıklarını ifade etti.

Kuklanın çeşidine karar verdikten sonra üretime geçtiklerini anlatan Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra malzemelerimizi ölçeklendiriyoruz. Ardından şekillendirme ile birleştirme işlemleri yapılıyor. Son olarak ipleri ve el kontrol mekanizmaları yerleştiriliyor. Kursiyerlerimiz çok farklı mesleklere sahipler. Bu nedenle kuklalar her alanda kullanılabiliyor. Eğitimlerimiz yaklaşık 7 hafta sürüyor. Bu sürede farklı disiplinlerde kuklalar yapıyoruz. 5-6 kişilik gruplarla çalışıyoruz. Haftada bir gün geliyorlar ve tasarımdan oynatma aşamasına kadar her basamağı öğreniyorlar."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer de atölyenin kurulumuyla farklı sanatsal faaliyetler ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Bulgaristan'a eğitim gezisi düzenlediklerini aktaran Tümer, "Daha sonra 'Midas'ın Kulakları' isimli bir kukla oyunu projesi gerçekleştirdik. Ardından 'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'ni düzenledik. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den çeşitli kukla oyunları Eskişehir'de sergilendi. Son olarak da bir karavan projesini hayata geçirdik. Bu projeyle ortaya çıkardığımız 'Pinokyo' oyununu karavanla gittiğimiz Eskişehir'in 5 ilçesinde çocuklarla buluşturduk. Projelerimiz her sene devam edecek." diye konuştu.





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