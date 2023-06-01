Eskişehir'de 2 kişiyi öldüren baba ve oğullarının yargılanmasına başlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir evde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve 2 oğlunun yargılanmasına başlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Volkan Şener ve Polat Gezgin'in öldürülmesine ilişkin sanıklar baba İsmail A. (51), oğulları Muharrem Baran (23) ve Beytocan A. (21) hakkında iddianame hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Tutuklu 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede ayrıca sanıkların, kavga sırasında evin önünde bulunan diğer akrabaları Erhan Ş'yi kasten yaralamaya teşebbüsten de cezalandırılmaları istendi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Beytocan A. ile ağabeyi Muharrem Baran A. hazır edildi. Sanıkların tutuklu bulunan babası İsmail Akdemir ise hastanede kanser tedavisi görmesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Savunmasını yapan sanık Beytocan A, ifadesinde, "Olaydan iki gün önce Polat, Volkan ve diğer akrabalarımla birlikte uyuşturucu kullandık. Polat arabayı sürüyordu. Dönüşte beni eve bırakmadı. Ben de yürüyerek giderken üzerimde ruhsatsız silahla yolda bekçilere yakalandım. Geceyi nezarette geçirmek zorunda kaldım. Bu sebeple ötürü sosyal medyada tartıştık, küfürleştik. Olayda ise hatamı kabul ediyorum. Araçtan tüfekle indim. Öldürme kastım yoktu. Üzerime saldırdılar. Kurtulma amaçlı ateş ettim." dedi.

- "Ağabeylik içgüdüsüyle kabul edip savcılıkta yalan ifade verdim"

Sanık Muharrem Baran Akdemir ise savunmasında, "Olay anında babamın elinde satır gördüm. Beytocan'da tüfek varmış. Ben kimseye bir müdahalede bulunmadım. Volkan'ın vurulduğunu gördüm ancak Polat'ı görmedim. Araçta bulunan diğer tüfeği ise kullanmadık. Kardeşimle emniyetteyken Polat'ın öldüğünü öğrendik. Beytocan, 'cezaevinden yeni çıktım ağabey, cinayetleri sen üstlen, yoksa intihar ederim' dedi. Ben de ağabeylik içgüdüsüyle kabul edip savcılıkta yalan ifade verdim."

- "Çocuklarımı yıllarca, saat gözetmeksizin ayakkabı boyayarak büyüttüm"

Olay sırasında yaralanan, maktuller Polat Gezgin ve Volkan Şenel'in babası Selim Gezgin de mahkemedeki ifadesinde, "Beytocan'ı kışkırtan ve hedef gösteren ağabeyidir. Ben 5 çocuğumdan ikisini kaybettim. Çocuklarımı yıllarca, saat gözetmeksizin ayakkabı boyayarak büyüttüm. Şimdi 2 çocuğum toprağın altında. Sanıklar da benim elimde büyüdüler, onlar kuzenlerdi. Sonuna kadar şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki bir evde 25 Eylül 2022'de Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olan baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan baba ve iki oğlu, 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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