Eskişehir'de tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tırın otomobile çarpması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ahmet Sadık Beldek idaresindeki 06 CYE 087 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde yol kenarında duraklayan Suriye uyruklu Kusay K. yönetimindeki 16 MB 1503 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Beldek ile otomobilde bulunan ve yurda kaçak yollardan girdikleri öğrenilen Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kusay K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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