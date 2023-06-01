Odunpazarı Belediyesinin İsmail Arca Altyapı Tesisi'ni ihaleyle altyapı derneğinden alması tepkiyle karşılandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yıllardır kent futboluna katkılarda bulunan ve Eskişehirspor'a da futbolcular yetiştiren İsmail Arca Altyapı Tesisi'nin, Odunpazarı Belediyesi tarafından ihaleyle el değiştirmesine tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.



Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Eskişehir Futbol Altyapı Derneğince işletilen İsmail Arca Altyapı Tesisi'nin önüne gelen bir grup, belediyece tesislerin ihaleye çıkarılarak başka bir müstecire verilmesine tepki gösterdi.



Dernek Başkanı Ramazan Altıntaş, burada yaptığı açıklamada, derneğin yaklaşık 25 yıldır Eskişehirspor'a hizmet vererek başarılı futbolcular yetiştirdiğini söyledi.

Altıntaş, Odunpazarı Belediyesinin kararı doğrultusunda, derneğin hizmet verdiği ve 8 depremzede öğrencinin de kaldığı tesisten ayrılacağını ifade etti.



İsmail Arca Altyapı Tesisi Müdürü İsmail Bal da 1999 yılında hizmete giren tesiste iş insanlarının, halkın ve taraftarların emeklerinin olduğunu vurguladı.

Tesisin 20 bin çocuğa hizmet ettiğini, 500'ünün profesyonel olduğunu, 270'inin A Milli, Ümit Milli ve Genç Milli takımlarda forma giydiğini belirten Bal, "Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un söylediği gibi 'Orası Eskişehirspor'a hizmet etmiyor' anlayışıyla, 'Hizmet eder anlayışa getirmek istiyoruz' demesi bir tarafa Eskişehirspor'un dahi haberi olmadan ihaleye çıkarıp bir başkasına vermesinin Eskişehirspor'a ne kadar faydalı olduğunun takdirini size bırakıyorum. 'Spora destek veriyorum' deyip 'Eskişehirspor'un ben hayranıyım, ne gerekiyorsa yapıyorum' diyen bir belediye başkanının bizi bu şekilde kapının önüne koymasını anlamış değilim." diye konuştu.



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de şu anda tesisten 500 çocuk ve gencin yararlandığını ifade ederek, "Onların buradan çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Zira Eskişehirspor'umuzda da işler iyi gitmiyor. Bu kötü gidişat içinde Eskişehirspor'a düşene bir tekme atmak diye yakıştırmak istemiyoruz ama bunun açıklaması bu oluyor. Depremzede çocuklarımız bizim başımızın tacı. Onları asla aç, açıkta, sokakta bırakmayız. Bunun bir sürü daha trajik boyutları var. Kaymakamlığımızla ve Valiliğimizle görüşüp onları Eskişehirspor tesislerinde ağırlamaktan da gurur duyarız." ifadelerini kullandı.

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