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Eskişehir'de Tuğçe Can cinayeti sanığının yargılanmasına devam edildi

AA

Eskişehir'de Tuğçe Can cinayeti sanığının yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Tuğçe Can'ın olaydan önce eski erkek arkadaşı sanıkla görüşmek istemediği, bu nedenle reddedilmeyi sindiremeyen sanığın cinayeti planladığını belirtti.

Sanığın olayın sıradan bir cinayet olayı gibi görünmemesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden savcı, sanığın Tuğçe Can'ı "kadın olduğu için öldürdüğünü" kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kızı Tuğçe Can'ın 6 ay önce hayatını kaybettiğini hatırlatan Can: "Sanığın yıllarca cezaevinde ağırlaştırılmış bir şekilde yatmasını istiyorum. Başka Tuğçe'ler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda, bu beni mutlu ediyor. Ama ben her gün ölüyorum. O en ağırlaştırılmış cezayı alacak benim için bir nebze de olsa rahatlayacak." diye konuştu.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tuğçe Can'ın 3'ü öldürücü, 13 bıçak darbesi aldığı aktarılan iddianamede, sanık Kaya hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ile şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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