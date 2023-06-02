Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Laboratuvarı hizmete girdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Solunum Fizyolojisi Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Laboratuvarı hizmete sunuldu.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bilge Akgündüz, laboratuvarda gazetecilere yaptığı açıklamada, kardiyopulmoner egzersiz testinin Türkiye'de pek yaygın olmadığını söyledi.

İstanbul ve Ankara'da üniversite hastaneleri bünyesinde bu test için hizmet verildiğini kaydeden Akgündüz, "Akademik düzeydeki çalışmalar için genellikle yapılıyor ancak günümüzde maluliyet değerlendirmesinde özellikle akciğer ve kardiyak hastalıklarda kardiyopulmoner egzersiz testinin öne çıktığını biliyoruz. Bunun yanında akciğer hastalıkları dışında spor hekimlerinin özellikle sporcuların kas kondisyonunun, oksijen tüketiminin takip edilmesinde kullanılan bir yöntem." dedi.

Bu fizik tedavi ünitelerinde hangi egzersiz programının yapılacağını otomatik hesaplayarak ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntem olduğunu dile getiren Akgündüz, "Yine kalp damar cerrahisinde koroner baypas öncesi ve sonrası ameliyatın planlamasında ve yapılacak olan egzersiz programının nasıl şekilleneceğiyle ilgili bilgi vermesi için günümüzde öne çıkan bir test." diye konuştu.

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