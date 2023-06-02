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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C. (34), dün akşam kız arkadaşlarıyla Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence mekanına gitti.

Gamze C, mekan çıkışında eski erkek arkadaşı Fatih D'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Gamze C, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İki kolunun yanı sıra başından ve karnından yaralanan Gamze C'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan zanlı Fatih D. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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