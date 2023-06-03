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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de şiddetli yağış etkili oldu

AA

Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Eskişehir'de şiddetli yağış etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte gece yarısından itibaren başlayan gök gürültülü sağanak aralıklarla devam etti.

Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Araç sürücüleri ise trafikte aksamalara yol açan sağanak sırasında ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahalede bulundu.

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