Eskişehir'in ihracat rakamı ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre arttı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların mayıs ayında 124,9 milyon dolar ihracat yaptığını bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir ihracatının ilk 5 ayda ciddi bir ivme yakaladığını belirterek, TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak-mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 14,6 artışla 575,4 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatın 502 milyon dolar seviyelerinde olduğunu aktaran Kesikbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu. İhracatta yaptığı çalışmaların sonuçlarını almaya başlayan Türkiye, yıl sonunda önemli bir rekora doğru emin adımlarla ilerliyor. Umuyoruz ki ihracatçılarımız devletimizin de destekleriyle bu rekoru Türkiye ekonomisine hediye edecekler. Toplam ihracatımızın neredeyse yüzde 20'si orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Özellikle havacılık, makine aksamları ve kimyevi ürünlerde önemli bir ihracat kapasitemiz var. Biliyoruz ki ülkemizin kalkınması üretmekten ve ihracattan geçiyor. Hedefimiz teknoloji ihraç etmek ve ihracat birim fiyatımızı Avrupa seviyelerine ulaştırmak. Bunun için de ithal ikamesi ve sanayileşme alanlarında yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var. Devletimizin önümüzdeki süreçte üretim ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izleyecek olması bizlere ümit veriyor."

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