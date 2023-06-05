AK Parti'li Gürcan, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de yağmur duası etkinliklerine katıldı.



AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Atalantekke Mahallesi'nde seçim çalışmaları sırasında yağmur duasına davet edilen Milletvekili Gürcan, vatandaşları kırmadı.



Hayırlı ve bereketli bir yıl temennisinde bulunan Gürcan'a ziyaretinde, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın da eşlik etti.

Kozkaya Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duası etkinliğine de katılan Gürcan, burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

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