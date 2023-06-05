Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kişinin başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, zanlı Tolga Ç. (48), darbettiği Muhittin Bural'ın (64) başına sert bir cisimle vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Tolga Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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