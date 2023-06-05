GÜNCELLEME - Eskişehir'de darbettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kişiyi başına sert cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada zanlı Tolga Ç. (48), darbettiği Muhittin Bural'ın (64) başına sert cisimle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Tolga Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.