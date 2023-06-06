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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı

AA

Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası başladı.

Odunpazarı ilçesi Mamuca mevkisindeki Sarısungur Göleti'nde 3 gün sürecek yarışlara Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 29 takımdan 283 sporcu katılıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, AA muhabirine, organizasyonun ilk gününde 1000 metre yarışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarın 500 metre, son gün ise 200 metre yarışlarıyla organizasyonun tamamlanacağını belirten Beşe, "Durgunsu kano olarak nitelendirdiğimiz yarışımızda yine K1, K2 ve K4 kategorilerindeki yarışlarımızla organizasyona devam edeceğiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen, doğudan batıya birçok ilden gelen 29 takımımız ve yaklaşık 300 sporcumuzla yarışlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Beşe, organizasyon için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin gerekli kolaylığı sağladığını dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte yurt dışı yarışlarının da olduğunu anlatan Beşe, "Avrupa Oyunları için kafilemiz çalışmalarına devam edecek, kampa girecekler. İtalya'da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Ondan sonra 2-4 Ağustos tarihlerinde yine Eskişehir'de Türkiye Şampiyonası yarışlarıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da Eskişehir için suyla ilgili tüm sporlara olabildiğince önem vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kanonun kentte yaygınlaşmasını ve organizasyonların rutin hale gelmesini sağladıklarını aktaran Çeliksoy, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonları biz de artık tekrar elimizden geldiğince en iyi standartta ev sahipliği yapmak adına burada yaklaşık 29 kulübümüzü, 300 civarında sporcumuzu misafir ediyoruz. Bu, Türkiye Kupası olarak geçen bir organizasyon. Üç gün boyunca sürecek. Aynı zamanda ağustos ayının ilk haftasında da Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız; Durgunsu Türkiye Şampiyonası. Yine kentimizde ve tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Biz gerçekten bu kadar sayıda sporcuya ve kulübe Eskişehir olarak ev sahipliği yapmaktan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet etmekten, bu sporun yanında olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz."

Çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar, 8 Haziran Perşembe günü finallerin ardından kupa töreniyle sona erecek.

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