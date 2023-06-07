Eskişehir'de cinayet sanığı iki kardeşin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl kavga sırasında erkek arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen kadın ile erkek kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Ö. (44) ve kardeşi Kemal Ö. (36), maktul Murat Dal'ın (40) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Deniz Ö. savunmasında, "Ben bir anneyim, ablayım. Olayın yaşandığı eve, Murat Dal'ın kardeşime zarar vermemesi için gittim. Kardeşimin bu olayda hiçbir suçu yoktur." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki son görüşünde, Murat Dal ile sanık Deniz Ö'nün sevgili oldukları iki yılda zaman zaman ayrılıp barıştıklarını, son dönemde aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını belirtti.

Sanıkların silahın el değiştirmesine ilişkin çelişkili beyanları, olayda iki bıçağın kullanılması, ikisinde de silah atış artık izinin bulunması, fiziki durumları itibarıyla Deniz Ö'nün Murat Dal ile girdiği boğuşmada tek başına mücadele edemeyecek olması göz önüne alındığında suçun birlikte işlendiği kanaatinin olduğunu kaydeden savcı, iki sanığın ayrı ayrı, "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Deniz Ö. ve Kemal Ö'nün tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

- Olay

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokağı'ndaki bir evde 17 Eylül 2022'de Deniz Ö. ile Murat Dal ve bu kişinin yanında gelen B.M. (19) arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurularak ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile olay sırasında evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı. Deniz Ö. ve Kemal Ö. tutuklanmış, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kavgada Murat Dal'ın öldürülmesine ilişkin, tutuklu sanıklar Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyordu.

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