Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik kannobinoid (bonzai), esrar, uyuşturucu hap, kokain ile 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek, 46 kartuş, suç geliri olarak değerlendirilen 215 bin 300 lira, 4 çeyrek altın, 1 cumhuriyet altını, 1 gram altın, 14 tam altın, 230 avro ve 225 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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