Eskişehir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir eve baskın yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 224 kök kenevir ile 1 kilo 895 gram esrar ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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