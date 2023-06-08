Eskişehir'de bir kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kadının darbedilme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak'taki bir iş yerinin önüne gelen kadın ile erkek arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda erkek, kadını sokak ortasında darbetti. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu kişilere ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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