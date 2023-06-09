Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte, öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda ve alt geçitlerdeki su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi ve Eskişehir Toptancılar Sitesi'ndeki yollarda su birikintilerinin oluştuğu gözlendi.

Sağanak iş yerlerinde su baskınlarına da neden oldu. Biriken suda ilerlemeye çalışan bazı araçlarda hasar meydana gelirken birçok araç da arıza nedeniyle yolda kaldı.

Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görevli ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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