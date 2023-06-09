Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Eskişehir Rallisi başladı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda 71 araç ve 142 sporcu katılıyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde düzenlenen yarışmanın seremonisini çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Araçlarla ve pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı 11 Haziran'da sona erecek.

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