Engelli ralli pilotu Kübra Denizci, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye odaklandı:

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Türkiye'de yarışan ilk engelli kadın pilot Kübra Denizci, yurt içindeki tırmanma şampiyonalarında dereceye girmeyi ve uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Denizci, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın, Çanakkale'nin Biga ilçesinde nisan ayında gerçekleştirilen 1. ayak yarışına katıldı.

Şampiyonanın diğer etapları için hazırlıklarını sürdüren Denizci, geçen ay yapılan 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin ardından Eskişehir'de başlayan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağında copilot Onur Vatansever'le öncü araçta görev yaptı.

Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen Kübra Denizci, AA muhabirine, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu, uzun yıllar boyunca motosiklet kullanma idealiyle yaşadığını söyledi.

Denizci, 2004 yılında yaşadığı kaza nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremediğini dile getirerek, "Bir kaza geçirdim. Yüksekten düşme sonrasında bir omurilik yaralanması oldu. Daha sonrasında da motor değil de araçla bir şekilde devam etmek istedim. O yüzden hemen ehliyetimi aldım ve daha sonrasında motor sporlarında nasıl yarışırım diye araştırdım. 2022 yılında da lisansımı alabildim. Şimdi de Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarışıyorum." diye konuştu.

Aracın içinde kendini çok özgür hissettiğini anlatan Denizci, engelleri aşabildiği, limitleri zorlayabildiği bir alan olduğunu vurguladı.

Dünyada ve Türkiye'de motor sporlarında çok az sayıda kadın pilotun bulunduğunu ifade eden Denizci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bir ilk olmak ve bir kadın olarak bunu yapabilmek benim için çok önemliydi. Aynı zamanda dünyada iki kişiyiz; biri ben diğeri ise Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) Engelliler Komisyonu Başkanı Nathalie McGloin. Ben yılmamaktan yanayım. Yani her kim ne yapmak istiyorsa bununla ilgili emek verdiğinde, çabaladığında, hayal ettiğinde bir gün o mutlaka gerçek oluyor. Ben 2018 yılından beri yarışmak istiyorum. Bununla ilgili çok araştırma yaptım ve en sonunda kendi aracımızı yaptık ve şu an yarışıyorum. Bu benim için çok büyük bir hayaldi."





- "Milli sporcu olabilmek benim için çok önemli"

Onur Vatansever'in Avrupa şampiyonu bir copilot olduğunu anlatan Denizci, "O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Çok profesyonel. Ben de onunla bir şekilde araç kullanmayı öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Denizci, tırmanma şampiyonasında yarıştığı için araçta yalnız olduğunu aktardı.

Öncü araç olarak Vatansever'le ikinci çıkışı Eskişehir'de yaptıklarını bildiren Denizci, şunları kaydetti:

"Hedefim, özellikle Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir derece elde edebilmek. Daha sonrasında Avrupa'da yarışmayı çok istiyorum. Yani hem ülkemizi temsil edebilmek adına hem de zaten dünyada bu sporun içerisinde olan çok az engelli var. O yüzden bir yerlere gelebilmek, milli sporcu olabilmek benim için çok önemli. Hedefimi bu şekilde koydum. Sadece engelleri değil, limitleri de aşabildiğim bir şeyin içerisindeyim ben. Yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben yılmadım, savaştım, savaşarak bugün burada yarışıyorum. Bütün arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum engelleri aşmak noktasında."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.