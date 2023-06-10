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Anadolu Üniversitesinde öğrenimlerini tamamlayanlar için mezuniyet töreni yapıldı

AA

Anadolu Üniversitesinde öğrenimlerini tamamlayanlar için mezuniyet töreni yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinden 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki törenlerin ilk oturumunda Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, ikinci oturumda ise Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu mezunları keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesinin 4 milyon öğrenciye varan mezun sayısıyla çok büyük bir aile olduğunu söyledi.

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da en büyük üniversitelerden biri olduklarını vurgulayan Erdal, şöyle konuştu:

"2023 mezunlarımızı uğurluyoruz. Dün itibarıyla lisansüstü mezunlarımızın törenlerini yaptık. Bugün de ön lisans ve lisans öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz. Her mezunumuz bizim için bir gönül elçisi oluyor. Kampüsümüzden, üniversitemizden ayrılmaları bizleri üzse de sonuçta üniversitemizi temsilen sektörlerde, kurumlarda başarıyla eğitimlerine ve yaşamlarına devam edecekler. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Nice mezuniyetlerimiz, nice yıllarımız olsun."

Tören, fakültelerin ve yüksekokulların birincilerinin mezunlar adına yaptıkları konuşmalarla devam etti.

Ana bilim dallarından dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Rektör Erdal ve fakülte dekanları tarafından verildi. Törenin sonunda tüm öğrenciler, Prof. Dr. Erdal ile keplerini havaya fırlattı.

Öğrenciler mezuniyet coşkusunu arkadaşlarıyla fotoğraf çektirerek ve dans ederek kutladı. Aileler de çocuklarının mutluluklarını cep telefonlarıyla kaydetti.


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