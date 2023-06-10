Eskişehir'de yapılan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk gün tamamlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir Rallisi'nin ilk günü sona erdi.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki servis alanından start alan 67 araç ve 134 sporcu, rallinin ilk gününde Atalan ve Sakarıılıca mevkilerindeki 4 özel etapta mücadele etti.

"Espark" ve "Odunpazarı" isimleriyle koşulan 4 özel etap sonunda genel klasmanda GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı 34 dakika 57 saniye ve 7 salesilik süreleriyle ilk sırada yer aldı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay da üçüncü sırada bulunuyor.

Historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Kerim Tar-Efe Ersoy ilk günü lider tamamlarken, Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası'nda ise BC Vision Motorsport’tan Cevdet Yıldırım-Bora Arabacı ilk sırada yer alıyor.

Eskişehir Rallisi, yarın sabah başlayıp koşulacak 4 özel etap sonrası Espark AVM önündeki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.

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