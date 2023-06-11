Eskişehir'de vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal mahallelerden vatandaşlar, sportif uçaklar ve helikopterle ilk kez uçtu.

Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Sivrihisar ilçesinin Sadıkbağı, Dinek, Beyyazı, Kınık ve Bahçecik kırsal mahallelerinden 300 kişi katıldı.

Mak Havacılık'ta bulunan Cessna 172 ve Kodiak 100 tipi hava araçları ile M.S.Ö Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki UH-1H tipi helikopterle gökyüzünde tur atma fırsatı yakalayan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Keskin, yaptığı açıklamada, düzenledikleri çeşitli uçuş etkinlikleriyle şimdiye kadar 4 binden fazla kişiyi gökyüzüyle buluşturduklarını dile getirdi.

"Uçmayan Köy Kalmasın Projesi" için birkaç ay öncesinden muhtarlarla iletişime geçerek, uçmak isteyen kişilerin kayıtlarının alındığını belirten Keskin, "Daha sonra uçuş planlaması yapılıyor. Ülkemizde havacılık kültürünün oluşması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu sene 7'nci kez gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, yüzlerce vatandaşımızı ücretsiz uçurduk. Bizim için maneviyatı yüksek, tarifsiz bir gün. Uçuş sonrası insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek çok değerli." ifadesini kullandı.

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