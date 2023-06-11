Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 bin 957 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi.
Uygulamada, 87 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 8 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 211 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 56 bin 882 lira idari ceza uygulandı.