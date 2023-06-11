Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2 bin 957 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi.

Uygulamada, 87 umuma açık yer denetlendi. Eksiklik tespit edilen 8 işletmeye yasal işlem uygulandı. Trafik ekiplerince 211 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye toplam 56 bin 882 lira idari ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.