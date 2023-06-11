Eskişehir'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

AA

Eskişehir'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda, 67 otomobil ve 134 sporcu iki gün boyunca toplam uzunluğu 373,80 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele etti.

Rallinin genel klasman birincisi GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı oldu. Ekip aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğini de kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay yarışı ikinci sırada tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ise genel klasman üçüncüsü aynı zamanda Sınıf 3 ve genç pilotlar birincisi olarak podyuma çıktı.

İki gün boyunca saniyelerin konuştuğu ve tüm kategorilerde büyük çekişmeye sahne olan rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye, takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.

Masters kategoride birinciliği kazanan GP Garage My Team'den Uğur Soylu oldu. İkinciliği Neo Motorspor'dan Ogün Okat, üçüncülüğü de GP Garage My Team'den Erhan Akbaş elde etti.

Rallinin Sınıf 4 ve iki çeker birincisi GP Garage My Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf N birincisi aynı takımdan Sinan Soylu-Özgür Akdağ, Sınıf 5 birincisi BC Vision Motorsport'tan Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı oldu.

Kadın pilotlar birinciliğini Neo Motorspor'dan Sevgi Aktürk ve kadın co-pilotlar birinciliğini Asena Sancaklı elde etti. Genç co-pilot birincisi de Sevgi Aktürk ile yarışan Begüm Uludağ oldu.

Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı ve kategori 2 birinciliğini Parkur Racing'den Kerim Tar-Efe Ersoy kazandı. İkinci Castrol Ford Team Türkiye'den Kemal Gamgam-Orkun Demir ve üçüncü Tan-Selda Çağlayan çifti podyumu tamamlayan ekipler oldu. Çağlayan çifti aynı zamanda kategori 1 birinciliğini de elde etti. Selda Çağlayan historic klasmanı kadın co-pilot birinciliği ödülünü de kazandı.

Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası klasmanında Neo Motorspor'dan Ahmet Keskin-Kerem Deveci, genel klasman ve kategori 3'de ilk sırada yer aldı.

Genel klasman ikinciliği ve kategori 2 birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Erdem İlbaylı-Soner Çevik kazandı. Genel klasman üçüncüsü Serdar Kaan Yalçın-Güray Akgün, kategori 1'de Kaan Kara-Taner Kara ve kategori 4'te de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldu.

Kadın pilotlar birincisi kızı Zeynep Tümerkan ile beraber yarışan Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini Sinan Yardımedici-Cansu Açar çifti aldı.

Yarışların ardından Odunpazarı tarihi evler bölgesinde düzenlenen finiş seremonisiyle sporculara kupaları verildi.

Törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden mezun olanlar için tören yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden mezun ...
Anadolu Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi´nde mezuniyet heyecanı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
YEREL HABERLER Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. ...
Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 13 şüpheli ...
'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle ilk uçuş heyecanını yaşadılar
YEREL HABERLER 'Uçmayan Köy Kalmasın' projesiyle ilk uçuş heyecanını ...
Eskişehir'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağında ikinci gün etapları başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ...
Milli rallici Burcu Çetinkaya, 5 yıl sonra döndüğü pistlerde 7. şampiyonluğun peşinde:
YEREL HABERLER Milli rallici Burcu Çetinkaya, 5 yıl sonra döndüğü ...
Eskişehir'de vatandaşlar gökyüzüyle buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de vatandaşlar gökyüzüyle buluştu
Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu
YEREL HABERLER Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu
Eskişehir'de yapılan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yapılan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ...
Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu
YEREL HABERLER Airsoft tutkunları Eskişehir'de buluştu
Anadolu Üniversitesinde öğrenimlerini tamamlayanlar için mezuniyet töreni yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde öğrenimlerini tamamlayanlar ...
Şiddetli yağışlarda binalarını su basan mahalle sakinleri ESKİ'den sorunun çözülmesini istedi
YEREL HABERLER Şiddetli yağışlarda binalarını su basan mahalle ...
Engelli ralli pilotu Kübra Denizci, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye odaklandı:
YEREL HABERLER Engelli ralli pilotu Kübra Denizci, Türkiye'yi ...
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı ...
Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesinde 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen ...
Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı
YEREL HABERLER Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı ...
Eskişehir'de 'imamların okullarda konferans vermesi protokolü'ne protesto: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'imamların okullarda konferans vermesi ...
Eskişehir'de pencereden düşen 18 aylık bebek yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de pencereden düşen 18 aylık bebek ...
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, park ...
Geleceğin şampiyon adayı taylara "pedikür" hizmeti
YEREL HABERLER Geleceğin şampiyon adayı taylara "pedikür" hizmeti
Mihalıççık Halk Eğitimi Merkezi çömlek atölyesi açtı
YEREL HABERLER Mihalıççık Halk Eğitimi Merkezi çömlek atölyesi açtı
Eskişehir'de 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.