Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Suç Araştırma Timi, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatından 300 bin lira değerindeki demir iskelenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda şüpheli 5 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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