GÜNCELLEME - Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta Suat Akarsu (24) ile Emir Efe A. (19) arasında "küfürleşme" meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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