Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Ambulans Servisi tarafından acil sağlık istasyonlarında görevli personele ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi.



İl Ambulans Servisinden yapılan açıklamaya göre, modül eğitimleri kapsamında 4 gün ve 32 saat süren programa, 12'si kadın 20 personel katıldı.

Eğitmenler, araç mekaniği ile ilgili öneriler ve basit arızaların tanımlanması, araç bakımı ve temizliği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü ve takip mesafesi kavşaklar, geçiş üstünlüğü, virajlar ve sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, ambulans kazaları ve uygulamalı panik fren, T sokak, slalom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım ve dokuma parkuru konularında bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, ambulans sürücülerinin, acil sağlık hizmeti veren personelin özel ve donanımlı araç vasfı taşıyan ambulansları sürme yetkisi ve sorumluluğunu bu eğitimlerle elde ettiğini belirtti.

Pistte eğitmenlerin daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla zorunlu olan modül eğitimleri verdiğini kaydeden Pala, "Bu kapsamda eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitim 8 parkur ve birleştirilmiş parkurlardan oluşuyor. Bu eğitimler elbette ki zorunlu ancak burada alınan eğitimlerin 7 gün 24 saat ölümle hayat arasında koşturan 112 personelimiz için sahada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Burada yaptıkları pratik eğitimler sahada hem hayat kurtarıyor hem de işlerini kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

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