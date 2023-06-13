AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın, Tepebaşı Belediyesi ve ESKİ yönetimini eleştirdi

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesince Batıkent Mahallesi'nde kişiye özel kat artırımı gerçekleştirildiğini iddia ederek, buna karşı çıktıklarını belirtti.

Belediyenin ve ESKİ'nin yönetimine uygulamalarından dolayı tepki gösteren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında yaptığım açıklamada, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne 4 milyon lira bütçe ayrılırken Özel Kalem Müdürlüğüne 10 milyon lira bütçe ayırılmasını eleştirmiştim. Tepebaşı Belediyesinin özel kalem harcamaları derhal incelenmelidir. 'İstediğim yere villa yapar, istediğim yere kat artırımı yaparım, rant sağlarım' düşüncesi şehrimize yıllarca kaybettirmiştir. ESKİ tarafından Tepebaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ne özel olarak kurulan su pompası da bunun net bir göstergesidir. ESKİ'nin asli görevlerini ihmal ederek rant villasına özel su pompası kurmakla uğraşması sebebiyle sel eziyetine bütün şehir maruz kaldık. Bilinmesini isterim ki Tepebaşı başta olmak üzere Eskişehir'de yaptıkları her yanlışın takipçisi olmaya, hesabını yasal merciler nezdinde sormaya devam edeceğiz."

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