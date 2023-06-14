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Eskişehir Sürücü Kursları Derneğinin "Engelli Sürücü Adayları İçin Bir Kılavuz" projesine hibe desteği

AA

Eskişehir Sürücü Kursları Derneğinin "Engelli Sürücü Adayları İçin Bir Kılavuz" projesine hibe desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sürücü Kursları Derneği tarafından hazırlanan ve 2021 yılı teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansına, Yetişkin Eğitimi-Küçük Ölçekli Ortaklıklar alanında sunulan "Engelli Sürücü Adayları İçin Bir Kılavuz" (A Guide for Disabled Driver Learners) adlı Erasmus+ projesi Türkiye çapında hibe almayı başardı.

Engelli sürücülerin hayat boyu öğrenme motivasyonuna ve sosyal içermelerine katkı sağlamak üzere başlatılan projesi kapsamında yerinde gözlem ve derinlemesine mülakatlar yapılıp, AB boyutunda engelli sürücü eğitim modelleri incelendi.

Türkiye, Malta ve İtalya'da engelli sürücü eğitimlerini yerinde inceleyerek iyi uygulamaları paylaşmak, engelli sürücü eğitmenlerinin mesleki yeterliliklerini artırmak, engelli sürücüler ve eğitmenleri için bir rehber kitap oluşturmak, engellilerin sürüş eğitimlerinin kalitesini artırmak, böylece sosyal entegrasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projenin açılış toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir'de bulunan sürücü kursları ziyaret edilerek, engelli sürücü adaylarına yönelik Türkiye'de uygulanan mevcut uygulamalar yerinde incelendi. Projenin 2. Ulusötesi Toplantısı'nın yapıldığı Malta'da da engelli sürücü adaylarına yönelik uygulanan yaklaşımlar ve çalışmalar kurum ziyaretleri yerinde incelenip, iyi uygulama değişimleri sağlandı. Malta Ulaştırma Bakanlığı da projeyle yakından ilgilendi.

Projenin son toplantısı ise İtalya'nın Rovigo şehrinde gerçekleşti. İtalya'da engelli sürücü adaylarına yönelik mevcut uygulamalar, incelenerek, sürücü kurslarına ziyarette bulunuldu.

Ayrıca, tüm ortaklar engelli sürücü adayları, engelli sürücü adayı eğitmenleri ve sürücü kursu sahipleri ile görüşmeler yaparak engelli sürücü adaylarının mevcut durumlarını ortaya koymak üzere araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda engelli sürücü adaylarına ve eğitmenlerine yönelik rehber hazırlandı.

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