Eskişehir'in özel sesleri müziğin ritmiyle sahnede buluştu

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinin koro şefi Özlem Dinç yürütücülüğünde, 24 özel gereksinimli öğrenci ile "Özel Sesler Korosu" kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin desteğiyle geçen aralık ayında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim Ortaokulu, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu ve Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu işbirliğiyle çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Özlem Dinç yürütücülüğünde, okullarındaki müzik öğretmenleri tarafından seçilen down sendromlu, otistik, bedensel ve zihinsel engelli 24 öğrenci ile koro oluşturuldu.

Görme engelli müzik öğretmeni İsmail Cemre Ilgın şefliğinde türkü, marş ve popüler müzikleri içeren 11 eseri repertuvarına alan "Özel Sesler Korosu" ilk konserini, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verdi.

Öz güvenleri artan koro üyeleri, özel gereksinimli bireylere dikkati çekmek için yurt içi ve dışındaki etkinlik ve festivallerde de konser vermek istiyor.

- "Müzik iyileştirir ve güzelleştirir"

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinde ses eğitimi derslerini veren müzik öğretmeni ve proje yürütücüsü Özlem Dinç, AA muhabirine, özel gereksinimli öğrencilere yönelik olarak okullardan seçme yapıp koro çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Haftada iki gün 24 öğrenciyle yaptıkları koro çalışmaları sonunda repertuvar oluşturduklarını belirten Dinç, "Müzik iyileştirir ve güzelleştirir. İnsanın gelişimine olumlu katkısı vardır. Özel gereksinimli çocuklarımız şarkı ve türküler seslendirince mutluluğumuz arttı. Çocuklarımızın Eskişehir'de ve yurt içindeki farklı kentlerde konserlerde yer almasını sağlamayı, onlarla müziği paylaşıp bulunduğumuz ortamı güzelleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

- "Müzik aracılığıyla rahatlıkla iletişim kuruyoruz"

Koronun şefi olan Kardeşler Ortaokulunun görme engelli müzik öğretmeni İsmail Cemre Ilgın da Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda haftanın iki günü yaptıkları provalarda özel çocukların söylemekten keyif aldığı şarkıları, türküleri, marşları seslendirdiklerini ifade etti.

Özel Sesler Korosu'nun ilk konserinin başarılı geçtiğini dile getiren Ilgın, "Güzel tepkiler aldık. Çocuklarımız da mutlu oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Müzik evrenseldir ve birleştirici bir gücü vardır. Çocuklarla müzik aracılığıyla rahatlıkla iletişim kuruyoruz. Çocuklarımızın festivallerde, konserlerde yer bulup, Eskişehir'i ve özel öğrencileri tanıtmalarını istiyorum." diye konuştu.

Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Orçun Akbulut, projeye öğrencileriyle destek verdiklerini söyledi.

Koronun kurulmasıyla öğrencilerinde değişim gözlemlediğine dikkati çeken Akbulut, "Müzikle tanışmalarından sonra özel gereksinimli öğrencilerimizin öz güvenleri gelişti. Eğitimimizin amacı da bu çocuklarımızın öz güvenlerini en yükseğe çıkartabilmektir. Müzikle birlikte çocuklarımız kendilerini çok iyi hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı okulun müzik öğretmenlerinden Tülay Polat Deveci, okuldaki yetenekli öğrencileri seçip koroya dahil ettiklerini, koro üyeleriyle ders dışı zamanlarda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

- Öğrenciler koroda yer almaktan memnun

Koronun üyesi olan okulun 11'inci sınıf öğrencisi Medine Kamal, koroya katılmadan önce öz güveninin eksik olduğunu, şimdilerde ise kendisini geliştirdiğini ifade ederek, arkadaşlarıyla çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Elif Nisa Gözegir de koroyla kendisini geliştirdiğini ve ilk kez yaşadığı deneyimle sahnede mutlu olduğunu söyledi.

10'uncu sınıfta öğrenim gören koro üyelerinden Çağrı Tanrıver, 9'uncu sınıf öğrencileri Feylemez Abak ve Mahmut Özdamar da öğretmenleri tarafından kurulan koroda arkadaşlarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

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