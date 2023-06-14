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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

AA

Eskişehir'de devrilen minibüsün sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Sivrihisar'a hareket eden N.D. idaresindeki 20 AIU 645 plakalı minibüs, Demirciköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü N.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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