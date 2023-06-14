Eskişehir'de mahalle sakinleri tozdan kurtulmak için aylardır yolun asfaltlanmasını bekliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında altyapı çalışması için kazılıp asfaltlanmayan yol nedeniyle vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından yağmur suyu hatlarının yenilenmesi amacıyla kazılıp asfaltlanmayan Bahadır Caddesi'ne tepkilerini dile getiren dövizler bırakan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın, gazetecilere, ESKİ'nin bölgedeki çalışmalarına 9 ay önce başladığını söyledi.

Aydın, "ESKİ, Oğuzlar, Yalçıner ve Adıyaman sokakları ile Bahadır Caddesi'nde ana arterleri kazdı. Ara sokaklardaki mazgal bağlantıları olmadığı için asfalt atamadıklarını söylüyorlar. Buradaki insanlar yaklaşık 9 aydır mağduriyet yaşıyor. Tozdan dolayı evlerinin camlarını, kapılarını açamıyorlar. ESKİ yetkililerinin gerekli çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Konuyla ilgili dilekçe de verdim ama herhangi bir bilgi vermediler. Ne yazık ki yetkililerden herhangi bir yanıt alamıyorum." diye konuştu.

Arif Yaşar da mahallede 65 yıldır ikamet ettiğini anlatarak, "Biz, bu belediyeye hizmet ettik ama bizi mağdur durumda bıraktılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den rica ediyoruz, bir an önce bu mağduriyetimizi gidersinler. Kapımızı penceremizi açamıyoruz. Garajdan kağıt çıkardım, üzerine bu yazıları yazdım." dedi.

Bölgede esnaflık yapan Cengiz Kavakpınar ise tozdan dolayı mağdur olduğunu belirterek, bir an önce bölgeye asfalt atılmasını talep etti.

Zihni Durmaz ise dairelerini havalandıramamaktan yakınarak, sorunun çözülmesi talebinde bulundu.

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