Eskişehir'de iki tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki tırın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent mevkisinde Cebrail Özkan'ın kullandığı 16 ACY 130 plakalı tır, aynı yöne giden Serhat Seyrandibi yönetimindeki 42 AGY 210 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücülerden Cebrail Özkan ile araçlarda bulunan Batuhan Tüfekçi, Turhan Doğan ve Şükriye Özkan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özkan ile diğer yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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