Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmı çöktü.

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.



Bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İlk belirlemeleri göre binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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