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Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri olarak pazarlık edip, noter satışı için özellikle saat 16.00'dan sonrası için randevulaştıklarını, önceden hazırlanmış sahte havale dekontunu müştekilere göstererek paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçları satın alarak dolandırıcılık yaptıklarını ve araçları birkaç kez el değiştirerek müştekilerin araçlarını bulmasını ve almasını engellediklerini tespit etti.

Şüphelilerin bu yöntemle son 3 ayda 11 araç dolandırıcılığı yaptıkları ve yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da destek verdiği dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 3 şarjör, 26 fişek, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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