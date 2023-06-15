Eskişehir'de 3 katlı apartmanın kısmen çökme anları güvenlik kamerasına yansıdı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın büyük kısmının çöktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirintepe Mahallesi Kocadağ Sokak'ta yanında inşaat bulunan ve dün akşam saatlerinde büyük kısmı çöken binanın yıkılma anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, 3 katlı apartmanın çöktüğü sırada binanın yakınında bulunan bazı vatandaşların hızla bölgeden uzaklaştığı ve çevrede toz bulutu oluştuğu anlar yer aldı.

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