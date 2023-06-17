Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Engin I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki pek çok iş yeri güvenlik kamerasını incelemedi. Polis, "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin I'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, 42 ayrı suçtan da arama kaydının, 108 bin lira adli para cezasının olduğunu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.