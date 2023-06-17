TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Yiğit, Eskişehir'de trafik kazasında öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Fatih Yiğit'in kullandığı 06 FY 2646 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

Fatih Yiğit'in cenazesi incelemenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



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