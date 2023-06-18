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Mezun oldukları okulda çalışan işitme engelliler, öğrencileri iş yaşamı için cesaretlendiriyor

AA

Mezun oldukları okulda çalışan işitme engelliler, öğrencileri iş yaşamı için cesaretlendiriyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulundaki lisans ve ön lisans programlarından önceki yıllarda mezun olan 7 işitme engelli, aynı okulda görev yaparak, kendileri gibi dezavantajlı öğrencileri iş yaşamı için cesaretlendiriyor.

Yükseköğretim düzeyinde işitme engelli bireylere yönelik 1993'te kurulan Engelliler Entegre Yüksekokulunda, Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde Grafik Sanatlar ile Seramik ana sanat dalları, Bilgisayar Kullanımı Bölümünde Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü'nde ise Yapı Ressamlığı ön lisans programlarında eğitim veriliyor.

İşitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek teknolojiyle donatılan yüksekokuldan mezun olanlar kendi alanlarında istihdama katılıyor. Bugüne kadar 650 mezun veren okulda istihdam edilenler arasında mezunlar da bulunuyor.

Akademisyenlikten teknisyenliğe, kütüphane görevlisinden atölye sorumlusuna kadar farklı görevlerde işe başlayan ve bazıları işitme cihazı kullanan 7 mezun, öğrencilere eğitimde yardım sağlarken, onları iş yaşamı için cesaretlendiriyor.

Mezunlardan Yıldıray Tosun Grafik Sanatlar Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi, Alaaddin Akyol bilgisayar teknisyeni, Ümit Gürsoy Seramik Ana Sanat Dalında atölye sorumlusu, Mine Yavuzsoy kütüphane sorumlusu görevlerinde, Murat Karakaya evrak kayıtta, Aynur Demir Karakaya okuma odasında, Haydar Selvi ise çıktıların düzenlenmesinde çalışıyor.

- "Mezunların nitelikli iş bulabilmesini istiyoruz"

Yüksekokulun müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, AA muhabirine, her yıl lisans ve ön lisans programlarına toplam 44 öğrenci aldıklarını, aynı sayıda öğrenci mezun ettiklerini söyledi.

Başvuru için işitme engelli olma, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan ön lisans için en az 120, lisans eğitimi için 100 puan alma şartlarının bulunduğunu belirten Kaya, "Lisans eğitimi güzel sanatlar alanında olduğu için yetenek sınavı da düzenliyoruz. Türkçe dil sınavı da yapıyoruz. Bu sınavlarda başarılı olanları kontenjan dahilinde sıralamaya koyup, okulumuza alıyoruz." dedi.

Doç. Dr. Kaya, Engelliler Entegre Yüksekokulu şimdiye kadar yaklaşık 650 öğrenciyi mezun ettiğine dikkati çekerek 7 mezunun yüksekokulda çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Mezun çalışanlarının önemine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Mezunlarımızın bir iş yerinde nasıl çalıştığı, bizim işitme engelliler eğitiminde ne yapacağımızı belirliyor. Eğitimimizi her yıl mezunlara uygun hale getiriyoruz. Mezunların nitelikli iş bulabilmesini istiyoruz. Mezunlarımızın kendilerini iş yerlerinde fark ettirmesi için Kariyer Farkındalığı dersleri veriyoruz. Mezunlarımızın iş yerlerine kendisini doğru anlatabilmesi, CV'sini doğru hazırlaması, iş görüşmesi için eğitimleri sunuyoruz. İş yeri farkındalığı üzerine de çalışıyoruz. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nda başarılı olan mezunlarımız kamuda da çalışıyor. Bizim yüksekokulumuzda da çalışma imkanı bulabiliyorlar. Çalışan mezunlarımız, işitme engelli öğrencilerimize inanılmaz motivasyon sağlıyor. Öğrenciler, kendi işlerini yapabilecekleri bir ortamda çalışabileceklerini görüyor. İşitme engelli bir hocaları var."

- Mezun çalışanlar halinden memnun

Yıldıray Tosun da iki kulağında yüzde 50 işitme kaybı bulunduğunu, mezun olduğu okulda görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Grafik Sanatlar Ana Sanat Dalından 2004'te mezun olduğu bilgisini veren Tosun, "Daha sonra akademisyen olmak için üniversiteye başvuruda bulundum. 2005 yılında kabul edildim. Okulda öğrencilerin hem eğitmeni hem de ağabeyi oluyoruz. Onların arasından geldiğim için yol gösterirken eğitim de veriyorum." diye konuştu.

Bilgisayar teknisyeni Alaaddin Akyol, 1999 yılındaki mezuniyetinin ardından Engelliler Entegre Yüksekokulunda göreve başladığını, bilgisayar bakım, onarım ve programlama işlerinde görevli olduğunu bildirdi.

Öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olduğunu söyleyen Akyol, "Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programından mezun oldum. Öğrenciyken çalışmayan bilgisayarları tamir edip hizmete sunuyordum. Bu gayretim gözlerden kaçmadı. Burada göreve başladım. Şimdiki öğrencilere de gayret ve özveriyi aktarıyorum. Öğrenme isteğinin önemini anlatıyoruz. Öğrenciler okulda eğitimin yanı sıra kendini geliştirebilir." değerlendirmesini yaptı.

Atölye sorumlusu Ümit Gürsoy, işaret dili tercümanı aracılığıyla, 1998'de eğitim almaya başladığı yüksekokuldan 2003'te mezun olduğunu, 5 sene sonra da eğitim gördüğü okulda işe başladığını belirtti.

Seramik eğitimi alan işitme engelli öğrencilere yardımcı olduğuna aktaran Gürsoy, "6 atölyenin sorumluluğunu üstleniyorum. Öğrencilerin yapamadığı işleri gösteriyorum. Fırınlama, torna, şekil verme gibi konularda yardımcı oluyorum. Mezun olduğum okulda çalıştığımdan kendimi hala öğrenci gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

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