Eskişehir'de kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini askeri personel olarak tanıtan ve 12 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtıp güven sağlayarak aldığı ikinci el eşyaların parasını ödemediği iddia edilen M.E.Y'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, havalı tabanca, kelepçe ile hava kuvvetlerine ait bröve ele geçirildi.

Zanlının, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.



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