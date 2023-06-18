Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda zanlılar M.T, S.M, M.A.Ü. ile C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler, tabanca, uyuşturucu hap ile kül tablası görünümünde hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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