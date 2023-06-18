Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisini mahalle bekçileri yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli M.E, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 0,21 gram metamfetamin ile 700 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.