Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk "epilepsi pili" tedavisi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk kez "epilepsi pili" olarak da adlandırılan epilepsi cerrahisi uygulamasının yapıldığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, halk arasında "sara hastalığı" olarak bilinen epilepsinin günlük hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren ve tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın tedavisinde birçok antiepileptik ilaç kullanıldığı ancak çoklu ilaç tedavisine rağmen sık sık nöbetleri olan ve dirençli epilepsi tanısı konulanlarda cerrahi tedavinin gündeme geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemize başvuran 28 yaşında erkek hastaya, 4 yaşından beri nöbet geçirmesi ve kullandığı çoklu ilaç tedavisine rağmen nöbetlerinin devam etmesi üzerine dirençli epilepsi tanısı konuldu. Beyin cerrahı, nöroloji ve psikiyatri uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek epilepsi pili (VNS) takılması planlandı. Dirençli epilepsi tanısı konulan hastaya Eskişehir Şehir Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla epilepsi pili cerrahisi başarılı bir şekilde uygulandı. Hasta ameliyattan 1 gün sonra mobilize oldu ve genel durumu iyi olan hasta 3'üncü gününde taburcu edildi. Ülkemizde az sayıda merkezde yapılabilen epilepsi cerrahisi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme ve beyin cerrahisi ekibi tarafından uygulandı."

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