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Eskişehir'de faaliyete geçirilen Gökpınar Barajı'nda mansap düzenlemesi tamamlandı

AA

Eskişehir'de faaliyete geçirilen Gökpınar Barajı'nda mansap düzenlemesi tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gökpınar Barajı'nda, mansap (suyun gidiş yönü kısmında kalan, suyun barajdan çıktığı taraf) düzenlemesinin tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir'de baraj, gölet, sulama tesisleri ve ıslah çalışmalarının yanı sıra mansap düzenlemesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada bilgilendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gökpınar Barajı mansap düzenlemesinin tamamlandığını duyurdu.

Gökpınar Barajı'ndan Gökpınar Deresi mansap yatağına su bırakıldığında uniform akış oluşması için dere yatağının düzenlenmesinin öngörüldüğünü ifade eden Balta, makineli çalışma yapılarak Gökpınar Deresi mansap yatağı kanal düzenlemesinin gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Eskişehir Gökpınar Barajı’nın bölge insanı için çok önemli olduğunu ve 18 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışının yapıldığını kaydeden Balta, şu ifadeleri kullandı:

"6 bin metre uzunluğundaki menderesler ile düzensiz bir su akışına sahip Gökpınar Deresi mansap yatağına, 300 metresi taş tahkimatlı, 3 bin 330 metresi toprak olmak üzere toplamda 3 bin 630 metrelik taban genişliği 3,5 metre, üst genişliği 9,5 metre ve kanal yüksekliği 3 metre olan 1/1 şevli trapez kesitli kanal yapılmıştır. Kanal kazı miktarı 409 bin metreküp, taş tahkimat miktarı ise 4 bin 840 metreküptür. Gökpınar Barajı mansap su yatağının düzenlenmesiyle eski dere mendereslerinin doldurulması sonucunda mera alanları mevcut duruma göre genişletilmiştir."

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