Eskişehir'de kurbanlık satan besiciyi dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde besicilik yapan bir kişiyi kurbanlık alışverişinde dolandırdıkları iddia edilen ve Kütahya'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Çatören Mahallesi'nde yaşayan besici, 2 şüpheliye 200 bin lira karşılığında bir büyükbaş ve 22 küçükbaş hayvan sattı.

Bu kişiye parasını EFT ile banka hesabına aktardıklarını söyleyip dekont gösteren zanlılar, hayvanları alıp gitti.

Bir süre sonra paranın hesabına geçmediğini, EFT işleminin iptal edildiğini fark eden besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kuzenler Ercan Ö. ve Yaşar Ö. olduklarını, kurbanlıkları Kütahya'ya götürdüğünü belirledi.

Kütahya'da düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, hayvanları ise sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Ö. ve Yaşar Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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