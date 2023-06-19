Türkiye'nin milli havacılık motorları Paris Airshow'da sergileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow'da, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) de stant açtı.

TEI'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayıp 25 Haziran'da sona erecek dünyanın en eski havacılık fuarında, faaliyet alanlarındaki kabiliyetleri ve milli havacılık motorlarıyla yer aldığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30'un fuarda sergilendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özgün motorlarıyla TEI, sahip olduğu son teknoloji tasarım ve üretim kabiliyetleri ile geliştirdiği elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini de fuarda ziyaretçilere sunuyor. Geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yönteminde sahip olduğu kabiliyetleri de örnek parçalarla gösteriyor. TEI, fuarda ayrıca, dünyadaki en büyük tedarikçisi olduğu, sivil havacılık tarihinin en çok satan havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerine sunuyor. "

TEI'nin fuarda tüm faaliyet alanlarında yeni işbirliği fırsatları için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, iştirakleri olan Varzene ve Gürmetal'in de TEI standında havacılık motorlarında kullanılan kritik parçaların imalatına dair yürüttükleri çalışmaları dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere tanıttığı aktarıldı.

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