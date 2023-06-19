Eskişehirli 5 yaşındaki Kemal Eren lösemiyi yendi

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de 3 yıl önce yakalandığı lösemiye karşı mücadelesini kazanan 5 yaşındaki Kemal Eren Ulukoca, okula başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Özlem ve Alkan Ulukoca çiftinin 2018'de dünyaya gelen çocukları Kemal Eren'e 2 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Ankara'da bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne yatırılan Kemal Eren'e 7 ay kemoterapi tedavisi uygulandı.

Kemoterapinin yeterli gelmemesi sonucu kemik iliği nakli yapılmasına karar verilen Kemal Eren için uygun donör, geçen yıl şubat ayında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bulundu.

Aynı ay LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde kemik iliği nakli gerçekleştirilen Kemal Eren, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Parklarda yaşıtlarıyla oynayan ve sağlıklı olmanın tadını çıkaran Kemal Eren, yeni eğitim öğretim yılında okullu olmak için sabırsızlanıyor.

Baba Alkan Ulukoca, AA muhabirine, Kemal Eren'in 3 yıl önce halsizlik hissetmeye başladığını söyledi.

Doktor komşularının tavsiyesiyle oğullarını hastaneye götürdüklerini anlatan Ulukoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan tetkikler sonucu acı gerçekle karşılaştık ve tedavi için araştırma sürecine girdik. Araştırmalarımız sonucu Kemal Eren'in tedavisinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfından (LÖSEV) destek almaya karar verdik. Yetkililerle iletişime geçtik ve Kemal Eren'in LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne yatışı yapıldı. Lösemi, tedavi süreci uzun olan bir hastalık. Kasım 2021'de kemik iliği nakli kararı alındı ve Şubat 2022'de uygun donör bulunarak nakil yapıldı. O gün 'yeniden doğduk' diyebiliriz. Kemal Eren şu anda çok iyi durumda. Koşuyor, oynuyor. Eski sağlığına kavuştu."

- "Böyle bir hastalığın pençesine düşeceğimizi bilemezdik"

Ulukoca, LÖSEV'e 2015 yılında iş arkadaşlarıyla bağışta bulunduğunu, bunun karşılığında kendisine plaket verildiğini dile getirdi.

Bağışından 6 yıl sonra oğlunun lösemiye yakalandığını ifade eden Ulukoca, "Plaketin içine Kemal Eren'in bebeklik fotoğrafını koymuştuk. Bu olaydan 1-2 hafta sonra da oğluma lösemi teşhisi konuldu. Böyle bir hastalığın pençesine düşeceğimizi bilemezdik. Yaşadığım duyguları tarif etmemin imkanı yok. Dünya başımıza yıkıldı. Kemal Eren iyileştiği için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ulukoca, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, lösemi hastalarının yüksek proteine ihtiyacı olduğunu belirtti.

LÖSEV'in kurban bağışlarını lösemi hastalarına ulaştırdığını ifade eden Ulukoca, vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Anne Özlem Ulukoca da uzun bir tedavi süreci yaşadıklarını kaydederek, Kemal Eren'e kemik iliğini bağışlayan donörle tanışmak istediklerini sözlerine ekledi.

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